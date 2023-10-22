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برلماني: السيسي أثبت انه زعيم استثنائي وصاحب مواقف شجاعة

11:53 م الأحد 22 أكتوبر 2023

الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام

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كتب- نشأت علي:
قال النائب الدكتور ثروت سويلم، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مصر أثبتت للجميع بمواقفها القوية أنها الرائدة والحريصة على الوطن العربي بصفة عامه وفلسطين بصفة خاصة.

وأشاد "سويلم"، بالدور القوي الذي بذله الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل فتح معبر رفح لوصول المساعدات للأشقاء الفلسطينين، مؤكدا أن استضافة مصر لقمة القاهرة للسلام ، أكدت اننا امام رئيس وزعيم استثنائي حيث امتازت كلمته في مؤتمر السلام بالقوة والثقة في النفس التي عكست قوة مصر أمام الكيان الصهيوني.

ووجه التحية لشباب مصر الواعد الذي التف حول القيادة السياسية لدعمه ودعم القضية الفلسطينية وهذا ما شاهدناه من جماهير الكرة المصرية وهتافاتها ضد الكيان الصهيوني دعمما لفلسطين وللقيادة السياسية.

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قمة القاهرة للسلام الرئيس السيسي ثروت سويلم

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