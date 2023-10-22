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وفاة الإعلامية ناهد الصباح في حادث أليم

11:51 م الأحد 22 أكتوبر 2023

وفاة الإعلامية ناهد الصباح في حادث أليم

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كتب- محمد أبو بكر:
توفيت الإعلامية ناهد الصباح بقطاع الأخبار بماسبيرو، صباح اليوم الإثنين إثر حادث اليم.

ونعتها صفحة ماسبيرو وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك: إنا لله وإنا اليه راجعون توفيت إلى رحمة الله تعالى الزميلة الغالية ناهد الصباح بقطاع الاخبار إثر حادث أليم الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ونعاها العديد من أصدقائها وزمائها، منهم سهير النرش التي كتبت الآتي: "من لم يمت بالسيف مات بغيرِه، نشرت هذه الصورة ورحلت إثر حادث أليم الإعلامية المصرية ناهد الصباح زميلة عمر في ماسبيرو، الله يرحمها ويسكنها الجنة ويصبر أهلها.

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وفاة إعلامية حادث سير ناهد الصباح

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