هل تتأثر مصر بالإعصار "تيج" المداري؟.. الأرصاد توضح

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حقيقة وصول إعصار تيج، إلى مصر.

وقالت "غانم"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن مصر بعيدة تمامًا عن الإعصار؛ مشيرة إلى أن الطبيعة الجغرافية لمصر لا تسمح بتكون الأعاصير.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن إعصار تيج يضرب في بعض المناطق الموجودة في غرب بحر العرب تحديدًا بالمحيط الهندي.

وأشارت إلى، أن الإعصار من المتوقع وصوله للفئة الرابعة ومن ثم سرعات الرياح تتجاوز 175 ألف متر على الساعة، وهي مرتفعة للغاية.

وتابعت قائلة: (المناطق المذكورة في مثل هذا الوقت من العام، معتادة على تكون الأعاصير المدارية والمنخفضات الجوية المتعمقة، ويؤثر في مناطق في سلطنة عمان واليمن وبعض المناطق في جنوب السعودية تتأثر بسقوط الأمطار الغزيرة وارتفاع الأمواج التي تتجاوز 6 و7 أمتار وسرعات الرياح العالية".