القاهرة الإخبارية.. دخول شاحنات مساعدات إنسانية جديدة من معبر رفح إلى قطاع غزة



(مصراوي):

قالت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، إن شاحنات مساعدات إنسانية دخلت من معبر رفح إلى قطاع غزة.

وكان الدكتور يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة في غزة، قد أن منع دخول الوقود، وتعطل المحطة الوحيدة لإنتاج التيار في القطاع، أدى إلى توقف تام لـ 7 مستشفيات عن تقديم الخدمات.

وأضاف "أبوالريش"، في تصريحات لـ"مصراوي"، إلى أن البلديات التي تتعامل مع جمع النفايات، لم تستطع تحريك آلياتها، وهو ما جعل الشوارع بقطاع غزة ممتلئة بالنفايات والقمامات، مما يتسبب في أمراض صحية.