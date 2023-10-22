استغاثة.. وكيل وزارة الصحة في غزة لمصراوي: نفاذ الوقود بالقطاع يُنذر بكارثة



كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة في غزة، إنه بعد أن قام الاحتلال بقطع كل خطوط التيار الكهربائي من ناحيته، ومنع دخول الوقود، وتعطل المحطة الوحيدة لإنتاج التيار في القطاع، وهو ما أدى إلى توقف تام لـ 7 مستشفيات عن تقديم الخدمات.

وأضاف "أبوالريش"، في تصريحات لـ"مصراوي"، إلى أن البلديات التي تتعامل مع جمع النفايات، لم تستطع تحريك آلياتها، وهو ما جعل الشوارع بقطاع غزة ممتلئة بالنفايات والقمامات، مما يتسبب في أمراض صحية.

وشدد على عدم قدرة قطاع غزة ضخ المياه؛ لعدم وجود الوقود المغذي للمولدات التي تضخ المياه للسكان، وبالتالي أصبح سكان القطاع يعيشون من غير وصول إمدادات المياه وهو ما يؤثر على حياتهم الصحية بشكل خاص ومجمل حياتهم بشكل عام.

ولفت إلى، تضرر المخابز التي تعمل على الكهرباء في ظل عدم وجودها من ناحية وعدم الوقود من ناحية أخرى، والآليات التي تنقذ الناس وتزيل الركام المتواجد نتيجة القصف الإسرائيلي.

وتابع وكيل وزارة الصحة في غزة قائلًا: "في النهاية كل شئ مرتبط بالوقود، وجميع القطاعات تأثرت تأثرًا بعدم وجوده، ونطالب بوقف الاعتداء وإدخال الوقود لقطاع غزة لأنه العنصر الأهم، ثم بعد ذلك كل العناصر الأخري".

يذكر أن، الاحتلال الإسرائيلي، قرر عدم دخول الوقود إلى معبر رفح بعد فتحه وعبور الشاحانات المُحملة بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع.