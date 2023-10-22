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BBC

سكرتير الصحفيين يرفض ظهور مجرمي الحرب الصهاينة على شاشات الفضائيات العربية

07:41 م الأحد 22 أكتوبر 2023

جمال عبدالرحيم

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كتب- إسلام لطفي:
انتقد جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية العربية التي تستضيف مجرمي الحرب الصهاينة اللذين يبررون الجرائم الصهيونية بقتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير المنازل والمساجد والكنائس والمستشفيات.

وطالب سكرتير عام النقابة في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب الذي عقد بالقاهرة ظهر اليوم الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات العالمية المعنية بحقوق الصحفيين باتخاذ موقف واضح حيال استهداف الصحفيين الفلسطينين وتدمير المؤسسات الإعلامية الفلسطينية.

كما طالب جمآل عبدالرحيم، النقابات العربية بمحاسبة الصحفيين اللذين لا يلتزمون بحظر كافة اشكال التطبيع المهني والشخصي والنقابي مع الكيان الصهيوني ومنع إقامة اية علاقات مع المؤسسات الإعلامية والجهات والأشخاص الإسرائيليين.

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