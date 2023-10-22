بيان من المتحدث العسكري بشأن إصابة برج مراقبة بشظايا دبابة إسرائيلية
كتب- محمد سامي:
قال المتحدث العسكري، إنه خلال الإشتباكات القائمة فى قطاع غزة اليوم الأحد، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية.
وأوضح العقيد غريب عبدالحافظ غريب المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، أن الجانب الإسرائيلى أبدى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجارى التحقيق فى ملابسات الواقعة.
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