"الجيزة" تكشف موعد تشغيل محطة مترو أنفاق البوهي وأسعار التذاكر

كتب- محمد أبو بكر:

قالت محافظة الجيزة، إن محطة مترو البوهي، تقع على مساحة 2000 متر، بطول 150 مترًا وعرض 22 مترًا، وتحتوي على صالتين منفصلتين لصرف التذاكر للمواطنين، وتحتوي على 8 سلالم كهربائية و4 سلالم خرسانة، ومن المتوقع افتتاحها خلال شهر نوفمبر.

وأضافت صفحة محافظة الجيزة على اليوتيوب، أن شركة "فينسي الفرنسية" هي التي تقوم بتطوير تشغيل محطة مترو أنفاق البوهى - إمبابة، وتقع بين محطة امبابة والقومية.

وأوضحت، أنه يوجد بالمحطة العديد من المخارج التي تؤدي لشوارع مُختلفة وهي: (شارع البصراوي، وممدوح سالم، ونصيف الأسعد، والمطار، ونصيف الأسعد، وامبابة الرياضي، ونادي امبابة الرياضي، وشارع البوهي، والأقصر، والجامع، وكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل).

وأشارت إلى أن المحطة من ضمن افتتاح المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، وتبدأ من الكيت كات مرورًا بشارع السودان ومناطق إمبابة والبوهي والقومية والدائري، وتخدم آلاف المواطنين.

وأشارت إلى أن، أسعار تذاكر المترو كالآتي:

- 9 محطات: 5 جنيهات.

- 16 محطة: 7 جنيهات.

- 39 محطة: 10 جنيهات.

أسعار تذاكر المترو لكبار السن "60 سنة"، كالآتي:

- 9 محطات: 2.5 جنيه.

- 16 محطة: 3.5 جنيه.

- 39 محطة: 5 جنيهات.

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