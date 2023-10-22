"القاهرة الإخبارية" ترصد احتفالات وفرحة مصرية بعد عبور الدفعة الثانية من مساعدات غزة
كتب- مصراوي:
رصدت كاميرا قناة "القاهرة الإخبارية" احتفالات وفرحة مصرية من المتطوعين بعد عبور الدفعة الثانية من قوافل المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح.
وقال مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح: "سمعنا أصوات العديد من المتطوعين المشاركين الذين تواجدوا أمام معبر رفح البري قبول وصول كل هذه المساعدات، وهناك حالة مرتفعة للمعنويات لدى كل من يتواجد هنا، وخاصة أن هذا النجاح لكل من عمل على إيصال المساعدات إلى فلسطين".
وأوضح "عبدالفتاح"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عبور المساعدات تكليل لجهد الدولة المصرية مؤخرا منذ اندلاع الأزمة، ومنظمات المجتمع المدني المصري والمتطوعين الشباب الذين يصلوا الليل بالنهار أمام معبر رفح رغم الصعوبات من أجل إيصال المساعدات بشكل متواصل وبشكل يحافظ على حياة الشعب والأشقاء في فلسطين.
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