أطباء بلا حدود: المستشفيات في غزة تحولت إلى مأوى للنازحين
كتب- مصراوي:
قالت الدكتورة جيهان بسيسو المدير التنفيذي لمنظمة أطباء بلا حدود، إن المستشفيات تحولت إلى مأوى للنازحين، مشددةً على أن هناك حاجة ماسة إلى زيادة شاحنات المساعدات حتى تتناسب مع الاحتياجات الكبيرة للسكان تحت حصار كامل وحرب مدتها أكثر من أسبوعين.
وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية همام مجاهد عبر قناة "القاهرة الإخبارية، أن القطاع يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية، وما زال هناك حاجة كبيرة إلى ماء وطعام وغذاء ووقود لنقصهم الكبير فضلا عن الأدوات الطبية والأدوية وأكياس الدم، مشيرة إلى أن من الصعب تحديد أولويات الاحتياجات الآن بسبب نقص كل المواد الأساسية.
أكدت، دعم منظمة «أطباء بلا حدود» للعديد من المستشفيات كالعودة والشفاء والقدس، وهناك طواقم طبية بتلك المستشفيات، موضحة أن المستشفيات الطبية في غزة تعمل تحت ضغط كبير للغاية، والطواقم الطبية تعمل على مدار الساعة في ظروف كارثية، مطالبة بوجود ممرات آمنة للسماح للعاملين في المجال الطبي أداء وظائفهم بشكل آمن.
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