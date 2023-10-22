طلب برلماني بتوسيع الإرشاد الزراعي والتنسيق بين القطاع الخاص والحكومة بشأن الأسمدة
كتب- نشأت علي:
استعرض النائب ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، عددًا من التوصيات المهمة اللازمة للنهوض بقطاع الأسمدة، مؤكدًا أن صناعة الأسمدة من الصناعات الاستراتيجية التي تعمل الدولة على توطينها.
وشدد الهضيبي، في كلمته بالجلسة العامة اليوم الأحد، والمخصصة لنظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، على التوصيات التي لا بد من النظر إليها وعقد اجتماعات مع القطاع الخاص المهتم بالأسمدة والجهات الحكومية؛ حتى يكون هناك تنسيق في هذا المجال.
وأضاف الهضيبي أن التوصيات أيضًا تشمل تسريع وتسهيل إجراءات تسجيل المنتج، وبالتالي إجراءات الترخيص.
وتابع رئيس برلمانية الوفد بأن هناك توصية مهمة جدًّا؛ وهي توسيع الإرشاد الزراعي للنهوض بالقطاع الزراعي .
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