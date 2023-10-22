نواب سوهاج لوزير الصحة :مشكلة مستشفى طما أزلية.. وهذه أبرز الأزمات

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كتب- نشأت علي:

قال النائب مصطفى سالم، والنائب إبراهيم خليفة، والنائب نشأت فؤاد عباس، نواب الدائرة الرابعة بسوهاج، أثناء حديثهم مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، خلال زيارته اليوم الأحد، لمحافظة سوهاج، وفي حضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وبعض القيادات الطبية والتنفيذية بوزارة الصحة وسوهاج، إن مستشفى طما بدأ العمل فيه منذ ٧ سنوات، ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن .

وأضاف النواب: قُمنا بالاجتماع معكم في لجنة الصحة بحضور جميع نواب محافظة سوهاج في شهر يونيو ٢٠٢٢، وتم عرض جميع المشكلات الصحية لمحافظة سوهاج؛ ومنها مشكلة مستشفى طما.

ووجه النواب حديثهم إلى الوزير بأنه وعد أكثر من مرة بالانتهاء منها في أقرب وقت، وهذا لم يتم حتى الآن، واستكملوا حديثهم للوزير: إنكم قمتم بسحب الأعمال من الشركة المتقاعسة عن العمل وإسنادها إلى شركة أخرى في بداية عام ٢٠٢٣، ولم يتم حتى الآن أي إنجاز رغم مرور أكثر من ١٠ أشهر على أعمال السحب، وهذه مشكلة أزلية ومن أهم المشكلات التي تواجه الناس، وطالبوا الوزير بسرعة الانتهاء من الأعمال؛ لحل مشكلة المواطنين بطما .

وأضاف نواب الدائرة الرابعة بسوهاج خلال حديثهم إلى الوزير أن معظم مستشفيات محافظة سوهاج تعاني نقصًا وعجزًا في الأطقم والأجهزة الطبية والمستلزمات التي تحتاج إليها المستشفيات.

ووعد الوزير، في رده عليهم، بالعمل على سرعة حل المشكلة، وتوريد ١٠ حضانات جديدة لمستشفى طهطا العام.

وطالب النواب بتوريد الأجهزة الطبية اللازمة لمستشفى طهطا؛ خصوصًا جهاز قسطرة القلب، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفى.

وأشار الوزير في رده إلى أنه لا توجد مشكلة في الاعتمادات المالية؛ ولكن هناك مشكلة في استيراد الأجهزة ذاتها .

ونوه نواب طهطا وطما وجهينة بأن المستشفيات بطهطا وجهينة تحتاج إلى مزيد من الأطقم والأجهزة والمستلزمات الطبية، وهناك أجهزة بمستشفى جهينة لم يتم تشغيلها حتى الآن .

جاء هذا الحديث خلال تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أعمال تطوير مستشفى جهينة المركزي وطهطا العام شمال المحافظة.

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي لأقسام وأجنحة تلك المستشفيات من قيادات وزارة الصحة.