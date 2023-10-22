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الرئيس السيسي يتقدم جنازة اللواء محمد أمين نصر

03:52 م الأحد 22 أكتوبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب - محمد سامي:

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر السابق.

وتقدم الرئيس السيسي بخالص العزاء والمواساة لأسرة اللواء محمد أمين نصر، والذي خدم الوطن بشرف وإخلاص وكفاءة في العديد من المواقع على مدار مسيرته الوطنية الممتدة.

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