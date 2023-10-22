بعد تلقي مئات الطلبات.. تفاصيل تطوع "الأطباء" لدعم مصابي قطاع غزة

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور خالد أمين زارع، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، ومقرر لجنة مصر العطاء، عن عدد الأطباء الذي سجلوا رغبتهم للتطوع في علاج مصابي الحرب بقطاع غزّة، أو استعدادهم لدخول القطاع حال السماح بذلك.

وقال "زارع"، في تصريحات لمصراوي، إن النقابة تلقت ما يزيد عن 800 طلب عبر الرابط الإلكتروني الذي خصصته قبل أيام؛ للتطوع في علاج جرحى قطاع غزة، مع استعدادهم للدخول إلى القطاع حال اتخاذ قرار بذلك من قبل الدولة المصرية.

وأشار إلى الاتفاق مع الهلال الأحمر المصري على تدريب أول دفعة من الأطباء غدًا الاثنين، للمساعدة الطبية الخاصة بالمرضى الفلسطينيين، على أن يكون التدريب على التعامل مع نوعية الإصابات والجروح التي تحدث في الحروب والصراعات.

وأوضح "زارع" أنه يجري التواصل مع مستشار وزير الصحة للشؤون الخارجية، د. محمد جاد، بشأن التجهيز لدعم المستشفيات المصرية سواءً الموجودة في شمال غزة أو بمحافظات إقليم قناة السويس، وكذلك على تواصل مع الهلال الأحمر المصري بشأن احتياجاته.

ولفت إلى عقد اجتماع اليوم مع ممثلي منظمة "أطباء بلا حدود" لمناقشة إمكانية التعاون في دعم ومساندة قطاع غزة.

وعن التخصصات المطلوبة للأطباء، أوضح الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إلى تواصل النقابة مع الجانب الفلسطيني لمعرفة احتياجاتهم، وحددوا عددًا من التخصصات تشمل: الجراحة والأوعية الدموية والتخدير والمخ والأعصاب والعظام والرعاية المركزة.

وقال: "حددنا عددًا من الشروط لاختيار الأطباء، على رأسها أن يكون لديه جواز سفر ساري، وخبرة في التعامل مع تلك المواقف والنزاعات، مع أن تكون الأولوية للمقيمين في القاهرة الكبرى أو المناطق القريبة لإمكانية تجهيز الأطباء على وجه السرعة حال احتياجهم".

وأضاف: "الأمور ضبابية حتى الآن بشأن موعد انضمام تلك الدفعة من الأطباء إلى المستشفيات المصرية أو دخول قطاع غزة، لكننا نستعد لإمكانية وصول المصابين من غزة في أي توقيت، وحال وجود فرصة للذهاب إلى غزة سيكونوا جاهزين للتدخل ومساعدة الأطقم الطبية الموجودة هناك، وبالتالي نكون على أهبّة الاستعداد".

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