3 وزراء ومحافظ يفتتحون منفذ بيع السلع الغذائية بحي الأربعين في السويس

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كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، منفذ محافظة السويس لبيع السلع الغذائية بحي الأربعين بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لتخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25%.

وبحسب بيان، تشمل قائمة سلع المبادرة: السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز.

وناقش الوزراء ومحافظ السويس، المواطنين المتواجدين داخل المعرض واستمعوا إلى آرائهم حول المبادرة لمواجهة زيادة الأسعار، وجودة السلع المعروضة، ومدى توافر الأصناف المعلن عنها، ونسبة الإقبال على الشراء خلال ساعات اليوم.

وأشاد المواطنون بجودة السلع داخل المعرض خاصة اللحوم الحمراء البلدي والتي عرضها التجار بسعر 250 جنيها للكيلو، فضلا عن الخضروات والفواكه الطازجة بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، وكذلك السلع التموينية مثل الزيوت والمكرونة والأرز والبقوليات.

ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية، حرص الحكومة على التوسع في إقامة منافذ ومعارض بيع السلع بالتعاون مع الشركات الغذائية الكبرى والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال لتغطي جميع مدن ومراكز السويس وباقي المحافظات.

وشدد اللواء هشام آمنة على أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى وجود جميع السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن بالأسعار المخفضة طبقًا لمبادرة رئيس الوزراء.

ووجه اللواء هشام آمنة، الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالمرور الدوري على المعارض والشوادر والمنافذ للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، ومتابعة توافر السلع بكميات كافية أمام المواطنين.

ومن جانبه، قال محافظ السويس، إن المحافظة قطعت شوطًا كبيرًا في مبادرة تنظيم المعارض السلع الغذائية المخفضة داخل الأحياء الخمس، تيسيرًا على المواطنين.

كما أكد اللواء عبد المجيد صقر، على مديرية التموين، بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء لتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على كل السلع وضبط الأسواق والقيام بعمل حملات على الأسواق لمواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، وخالد سعداوي، السكرتير العام لمحافظة السويس، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.