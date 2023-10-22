إكسترا نيوز: إدخال الدفعة الثانية من المساعدات إلى غزة
كتب- محمد نصار:
أعلنت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل قبل قليل، عن دخول الدفعة الثانية من المساعدات إلى قطاع غزة.
وقالت القناة في النبأ العاجل: دخول الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري إلى قطاع غزة.
وكان تم السماح أمس السبت بفتح معبر رفح البري وإدخال أول دفعة من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء الماضي، أنه تم الاتفاق على فتح معبر رفح وإدخال نحو 20 شاحنة تحمل مساعدات.
وأشار بايدن، إلى أنّهم يحاولون إدخال نحو 150 شاحنة مساعدات خلال الفترة القادمة.
بث مباشر.. دخول الدفعة الثانية من قوافل المساعدات لقطاع غزة عبر #معبر_رفح#من_غزة_هنا_القاهرة#تضامنا_مع_فلسطين #القاهرة_الإخبارية— AlQahera News (@Alqaheranewstv) October 22, 2023
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