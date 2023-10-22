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رئيس الشيوخ يحذف جملة "ربنا ينجينا من الحكومة" من مضبطة الجلسة

02:30 م الأحد 22 أكتوبر 2023

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

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نشأت علي:

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حذف كلمة "ربنا ينجينا من الحكومة" من مضبطة الجلسة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير عن دراسة بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة في مصر.


وقال رئيس مجلس الشيوخ: نرفض تمرير أي كلمة أو رسائل تتنافى مع توجهات المجلس، أو تتعارض مع موضوع المناقشة.

وجاء قرار رئيس الجلسة بحذف الكلمة الصادرة من النائب أبو النجا المحرزي، عضو المجلس، والذي تناول أزمات صناعة الأسمدة في مصر، وما يعانيه الفلاح من الحصول على الأسمدة.

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المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الشيوخ حذف جملة ربنا ينجينا من الحكومة

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