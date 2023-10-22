مصر للعلوم والتكنولوجيا تتصدر تصنيف الجامعات الخاصة في مصر

تصدرت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تصنيف الجامعات الخاصة في مصر، طبقا لإحصاءات التصنيف خلال عام 2023، كما تصدرت التصنيف أيضا في قطاع الابتكارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعى.

وأشادت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى إحصاءات لها بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، وأفادت أنها أفضل الجامعات المصرية الخاصة، كما أنها الجامعة الأكثر إقبالا من جانب طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات.

وتحظى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمكانة بارزة بين الجامعات، وهو ما يظهر بوضوح فى العدد الكبير من بروتوكولات التعاون التى وقعتها مع كبرى جامعات العالم من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمى، بجانب كونها من الجامعات الرائدة فى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى استجابة لتوجه الدولة الذي يسعى الى تحويل الجامعات الكبرى الى "جامعات ذكية" تطبق أعلى معايير الجودة فى طرق التدريس.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أول جامعة فى إفريقيا تحصل على تصنيف الخمس نجوم لفئة التعليم الالكترونى والرقمى.

وتمتلك جامعة مصر للعلوم التكنولوجيا حشدا من الكليات المتنوعة، منها الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتكنولوجيا الحيوية، والهندسة، والاقتصاد والإدارة، والإعلام، واللغات والترجمة، وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الطبية التطبيقية، والإرشاد السياحي، والتربية الخاصة.

ويتبع الجامعة مستشفى "سعاد كفافى الجامعى" الذي يعد المستشفى صرحا طبيا عملاقا، بوجود نخبة من أكفأ الأطباء فى مختلف التخصصات والمجالات.