خارطة طريق لإنهاء معاناة الفلسطينيين.. برلماني يشيد بكلمة السيسي أمام قمة القاهرة للسلام

كتب- سامح سيد:

اعتبر المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، الكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة القاهرة للسلام؛ لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بمثابة خارطة طريق جديدة للقضية الفلسطينية.

وطالب خضراوي، في بيان له أصدره اليوم الأحد، المجتمعَ الدولي بجميع دوله ومنظماته؛ وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بالإسراع في تنفيذ الرؤية الحاسمة والواضحة التي جاءت في كلمة الرئيس السيسي، لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني؛ خصوصًا أن كلمة الرئيس السيسي عكست الدور البارز والمؤثر الذي تقوم به الدولة المصرية بالمنطقة من أجل إرساء التوازن وتهدئة الأوضاع بها، ويؤكد قوة الدبلوماسية المصرية ودورها الريادي في الساحة الإقليمية والدولية.

وأكد النائب أن الهدف هو تحقيق السلام العادل والقائم على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية؛ وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.

وقال المهندس عبد السلام خضراوي إن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة شهدت تأييداً كبيراً وواسع النطاق من جميع قيادات وزعماء ورؤساء ووفود العالم المشاركين في هذه القمة، مؤكدًا أنها جاءت تعبيرًا عن إرادة الشعب المصري تجاه عدوان الاحتلال وحمل العالم مسؤولية ما يحدث؛ وهو ما يتطلب تضافرًا دوليًّا لوضع حد لما يحدث من تصعيد تجاه الشعب الفلسطيني ووضعت خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية.

وأشاد النائب بالجهود الكبيرة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في استرداد أراضيه المحتلة، وتأكيد أهمية الاصطفاف العربي والإقليمي والدولي وتفعيل الجهود الرامية إلى تسوية القضية الفلسطينية بشكل مستديم، مع رفض فكرة الاستيطان الإسرائيلي واستهجان سياسة التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار من خلال حل سياسي شامل وعادل للقضية الفلسطينية، معتبراً افتتاح فتح معبر رفح قبيل انطلاق قمة القاهرة للسلام بمثابة انتصار عظيم وتتويج للجهود الدبلوماسية المصرية لدعم الأشقاء في فلسطين.