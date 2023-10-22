رسائل "واتسآب" للتحذير من دواء.. مصدر يكشف حقيقتها

كتب- أحمد جمعة:

تداولت بعض المجموعات الخاصة على تطبيق "واتسآب" رسالة مُتطابقة تحذر من أحد الأصناف الدوائية الشهيرة في الأسواق المصرية، إذ حذرت من تناوله وضرورة الإبلاغ عن تلك العبوات حال وجودها.

من جانبه، نفى مصدر بوزارة الصحة، صحة تلك المنشورات المتداولة، مؤكدًا أنه خلال الفترة الماضية انتشرت الكثير من تلك الشائعات وتم الرد عليها والتأكيد على عدم صحتها.

وشدد المصدر في تصريحات لمصراوي، على أن الوزارة سبق وحذرت من منشورات مخادعة يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، هدفها تضليل المواطنين عبر بث معلومات مغلوطة، تثير في قرائها حالة من القلق والاضطراب.

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