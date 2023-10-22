"القناة للكهرباء": بدء إعادة التيار تدريجيًّا إلى بورسعيد

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن هناك تنسيقًا تامًّا حدث مع منطقة القناة لنقل الكهرباء؛ لإعادة توصيل التيار الكهربائي إلى محافظة بورسعيد بالكامل، بعد حدوث خلل بمحطة محولات الرسوة؛ جهد ٢٢٠ ك.ف.أ، نتج عنه انقطاع الكهرباء عن المحافظة.

وأكد أبو وردة، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن هناك مجهودات تم بذلها فور وقوع الحادث بين قطاع توزيع كهرباء بورسعيد ومنطقة النقل التي تقوم بتغذية المحافظة من خلال ربطها بمحطة محولات الجميل والمحطة الغازية؛ لضمان استقرار التغذية الكهربائية وعدم وجود أي انقطاعات.

ونوه رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء بأنه وجه رئيس قطاع توزيع كهرباء بورسعيد بمتابعة ما يحدث وتقديم أية مساعدات لمنطقة نقل الكهرباء من مهمات وعمالة وغيرهما في ظل التنسيق بين شركات القطاع عند حدوث أية أزمة أو طارئ.

وتشهد المحافظة حاليًّا عودة التيار الكهربائي تدريجيًّا على معظم المناطق التي تأثرت بخروج محطة الرسوة عن الخدمة.