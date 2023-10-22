انقطاع الكهرباء عن بورسعيد بالكامل.. وإصابة عاملين بمحطة محولات الرسوة -تفاصيل

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن عطلًا طارئًا بمحطة محولات الرسوة، جهد ٢٢٠ك.ف.أ، نتج عنه انقطاع الكهرباء بالكامل على محافظة بورسعيد.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن العطل الطارئ نتج عن حدوث خلل بأحد المحولات الموجود داخل المحطة، أثناء قيام الفنيين بعمل صيانة لإحدى الخلايا بالخطوط والمفاتيح؛ مما تسبب في إصابة ٤ فنيين بالمحطة إصابات بالغة حتى الآن، منهم إصابة خطيرة و٣ إصابات مستقرة؛ وتم تحويلهم إلى أحد المستشفيات ببورسعيد .

وأكد المصدر أنه أثناء خضوع المحطة لأعمال صيانة حدثت الواقعة؛ مما تسبب في احتراق المحول وحدوث تلفيات بسيطة داخل المحطة.