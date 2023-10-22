حدث ليلاً| تطورات الأوضاع في غزة.. ومبادرة تخفيض الأسعار

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

حماس: اتخذنا قرار بإطلاق سراح رهينتين لكن إسرائيل رفضت استلامهما

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء السبت، أنها كانت تنوي إطلاق سراح رهينتين إضافيتين لأسباب إنسانية لكن إسرائيل رفضت استقبالهما، حسبما ذكرت "العربية".

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وكيل تموين جنوب سيناء: "14 فرع دلتا ماركت" تشارك في مبادرة تخفيض الأسعار - صور

قال إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن المديرية تحرص على زيادة أماكن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بكافة مدن المحافظة، لضمان وصول كافة السلع المخفضة إلى المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

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المستلزمات الطبية أولا.. الهلال الأحمر في سيناء يكشف رحلة دخول المساعدات لغزة

علق خالد زايد، مدير الهلال الأحمر في سيناء، على دخول أولى شاحنات الإغاثة إلى غزة، قائلًا "رحلة طويلة من الإخلاص والتفاني في العمل منذ أول يوم وحتى بدء دخول الشاحنات".

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فقد والديه وتعرض لمشاهد يصعب تحملها.. أول تعليق من طفل غزة "المرتجف"

كشف الطفل كمال الفلسطيني، والمعروف إعلاميًا بالطفل المرتجف، عن تطورات حالته الصحية عقب تصدر الفيديو الذي يظهر فيه، وهو يرتجف من جميع أطراف وأجزاء جسده خلال الأيام الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إحدى مستشفيات غزة.

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الرئاسة: الرئيس وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وموقف مصر من قضية التهجير القسري واضح

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن قمة القاهرة للسلام بشأن الأوضاع في غزة وجهت رسائلها السياسية بقوة ووضوح، وبيان الرئاسة حول القمة يعبر عن وجهة نظر مصر فقط، لأن وجهات النظر الأخرى جرى التعبير عنها خلال القمة من الكلمات التي ألقاها ممثلو الدول، وهناك الكثير من الدول بطبيعة الحال تتشارك بعض النقاط.

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بايدن: ملتزمون بضمان استمرار حصول مدنيي غزة على الغذاء والماء والرعاية الطبية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء السبت، إن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بضمان استمرار حصول مدنيي غزة على الغذاء والماء والرعاية الطبية، مضيفًا: "سنعمل مع كل الأطراف على إبقاء معبر رفح مفتوحًا".

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قمة القاهرة للسلام.. برلماني: السيسي وجه رسالة حاسمة بحلول عاجلة للقضية الفلسطينية

أشاد الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية أمام قمة القاهرة للسلام؛ حيث بعث برسائل واضحة وحاسمة للمجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياته التاريخية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووضع حلول عاجلة للقضية الفلسطينية.

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روسيا: "قمة القاهرة للسلام" تهدف لتجنب نشوب نزاع عسكري جديد بالشرق الأوسط

أشاد المبعوث الخاص لرئيس روسيا الإتحادية إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، اليوم السبت، بمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عقد "قمة السلام" في القاهرة، لبحث الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدا على أن القمة تهدف إلى تجنب نشوب نزاع عسكري دموي جديد في الشرق الأوسط.

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جيش الاحتلال: ارتفاع عدد الأسرى الإسرائيليين لدى حماس إلى 210

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد الأسرى المحتجزين لدى حماس إلى 210.

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متحدث الرئاسة يكشف سبب عدم صدور بيان ختامي عن قمة القاهرة للسلام

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن ن انعقاد قمة القاهرة شهد مشاركة عدد كبير من قادة وزعماء دول العالم، وأوضح فهمى أن المشاركة الواسعة عالميا دليل قوي على قوة مصر ودورها المحوري إقليميا.

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