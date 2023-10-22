متحدث الرئاسة عن قمة السلام: عدد من الدول يصر على إدانة طرف واحد

كشف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، عن أسباب عن صدور البيان الختامي لقمة القاهرة للسلام، مؤكداً أن الرسالة السياسية من قمة القاهرة للسلام كانت موفقة وناجحة وقوية للغاية.

وأوضح أن نقاط الخلاف واضحة وانعكست في قرارات مجلس الأمن التي لم تصدر وفي العديد من المناسبات الأخرى، مؤكدا أن عدد من الدول يصر على إدانة طرف واحد فقط، دول أخرى ترى أنه لامجال للحديث عن وقف إطلاق النار الآن، حسب تصريحاته لشبكة سكاي نيوز.

وتابع: موقف مصر واضح، وهناك توافق على الآلية المحددة التي يتم العمل بها فيما يخص المساعدات.