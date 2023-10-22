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اليوم.. اجتماع طارئ للصحفيين العرب بشأن الأوضاع في غزة

08:31 ص الأحد 22 أكتوبر 2023

خالد ميري أمين عام اتحاد الصحفيين العرب،

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كتب- إسلام لطفي:
قال خالد ميري أمين عام اتحاد الصحفيين العرب، إن الاتحاد سيعقد اجتماعا طارئا برئاسة مؤيد اللامى رئيس الاتحاد اليوم الأحد الساعة الثالثة عصرا، وذلك بمقر الاتحاد بالقاهرة.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع أعضاء الأمانة العامة للاتحاد، بالإضافة إلى نقيب الصحفيين الفلسطينيين ونقيب الصحفيين المصريين.

وبحسب بيان الاتحاد، سيناقش الاجتماع الاعتداء الهمجى الذى تتعرض له غزة وفلسطين على يد الاحتلال الإسرائيلى الغاشم، والجرائم اليومية لقوات الاحتلال بقتل واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ والصحفيين والانحياز الفاضح للإعلام الغربى لصالح الجرائم الصهيونية.

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