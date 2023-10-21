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وزارة الثقافة تعلق وقفتها الاحتجاجية غدًا الأحد

10:40 م السبت 21 أكتوبر 2023

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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كتب- محمد شاكر :
قررت وزارة الثقافة، تأجيل المسيرة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، التي كان من المقرر تنظيمها غدًا الأحد، أمام مقر المجلس الأعلى للثقافة، على أن يتم الإعلان عن الموعد والمكان الجديدين فور تحديدهما.

وشهدت الميادين المصرية والعربية أمس الجمعة حشودًا جماهيرية رفضًا لممارسات الاحتلال الصهيوني في غزة، وتأييدًا لحديث الرئيس السيسي برفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، تعليق جميع أنشطتها، لمدة ثلاثة أيام حدادًا على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني، وضحايا مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني، في قطاع غزة.

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مسيرة احتجاجية قطاع غزة فلسطين وزارة الثقافة

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