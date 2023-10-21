رئيس الإنجيلية: التعليم اللاهوتي الجاد قادر على قيادة الكنيسة والشعب

كتب- إسلام لطفي:

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، حفل تخرج دفعة جديدة من خريجي درجة الدكتوراة والماجستير والبكالوريوس من جامعة لوجوس، بالتعاون مع خدمة تشجيع الرعاة وتدريب القادة، بمقر الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية.

وقدم رئيس الإنجيلية التهنئة لجميع الخريجين وعلى رأسهم الدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس عادل جاد الله، عضو المجلس الإنجيلي العام، والدكتور القس لطيف رمسيس، رئيس المجمع العام لكنائس الله، متمنيًا لهم كل التوفيق في خدمة المجتمع والكنيسة.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "الدرجات العلمية لا تصنع بالضرورة باحثًا موثرًا قادرًا على التغيير، والتعليم اللاهوتي الجاد والمؤثر قادر على أن يقود الكنيسة والشعب، وعلينا أن نعلم جيدًا ضرورة التعليم اللاهوتي في كل زمان، وعلاقة كلمة الله بالفعل، وهو التحام النص المقدس بالواقع، وهذه هي مهمة التعليم اللاهوتي المؤثر".

وذلك بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس اسطفانوس زكي، أمين رئاسة الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس سامح سمير، رئيس الدراسات باللغة العربية بجامعة لوجوس، وأستاذ اللاهوت الدكتور جان فراونفلتر، والدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، والشيخ هادي لويس، عضو مجلس الشيوخ، والقس فكري رجائي، نائب الأمين العام للشئون الروحية والإدارية لرابطة الإنجيليين، كما شارك بترانيم الحفل الأخ ناصف صبحي.

