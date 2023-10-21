التوقيت الشتوي 2023.. متى يتم تأخير الساعة 60 دقيقة؟

كتب- محمد سامي:

تفصلنا 5 أيام عن موعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الشتوي 2023، حيث ينتهى التوقيت الصيفي يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بحسب القانون الذي تمر إقراره فى مجلس النواب بتطبيق التوقيت الصيفي الجمعة الأخيرة من شهر ابرايل من كل عام والتوقيت الشتوي الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر.

ومع بداية التوقيت الشتوي يتم تأخير الساعة لمدة 6 أشهر تنتهي وتحديدا 26 ابريل 2024 وسيتم الأمر تباعا وفق تعديل القانون.

وأعلن مجلس الوزراء أن إعادة العمل بـ التوقيت الصيفي 2023 لها عديد من الفوائد التي تعود على الدولة بمكاسب من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.