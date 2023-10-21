السيسي يعقد لقاءات مع عدد من قادة العالم على هامش قمة القاهرة للسلام
أ ش أ:
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، على هامش قمة القاهرة للسلام المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لقاءات مع عدد من زعماء العالم، من بينهم جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا.
كما التقى الرئيس السيسي، شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وكذلك انطونيو جوتيرش الأمين العام للامم المتحدة.
وكانت قمة السلام قد عقدت اليوم؛ لمناقشة التطورات في قطاع غزة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وحضرها ما يقرب من 35 من زعماء العالم.
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