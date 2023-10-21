بعد مشادتها مع مراسلة "CNN".. ننشر معلومات عن الإعلامية "رحمة زين"



كتب- محمد شاكر:

أصبح انحياز الإعلام الغربي، تجاه الحقوق الفلسطينية والعربية، مثار انتقادات الكثير من النشطاء والإعلاميين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، وبخت فتاة مصرية ممن تجمعوا عند معبر رفح للتضامن مع الفلسطينيين في غزة، الجمعة، قبيل فتح المعبر لمرور المساعدات الإنسانية لغزة، مراسلة "CNN" كلاريسا وارد، التي كانت متواجدة هناك لمتابعة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة لبحث دخول المساعدات.

ويستعرض مصراوي أبرز المعلومات حول الفتاة التي انتقدت مراسلة CNN، ووبختها لانحياز.

- اسمها رحمة زين.

- مواطنة مصرية قررت الذهاب إلى معبر رفح مع وفد بنك الطعام لتوصيل المعونات والإمدادات للفلسطينيين المحاصرين في غزة.

- تنتمي لأسرة إعلامية عريقة، والدتها هي الإعلامية ميرفت محسن، وجدها هو الصحفي الكبير محسن محمد رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة دار التحرير، وجدتها الإعلامية هند أبو السعود.

- درست رحمة زين بالعلوم السياسية في الجامعة الأمريكية.

- تعمل الآن مديرة مجلة «Scoop Empire»، كما تعمل مذيعة تقدم بودكاست يدعي «ة».

- عملت فى التليفزيون المصرى كمذيعة أخبار ومراسلة لفترة.

- تتحدث دائماً عن القضية الفلسطينية على صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى.

- تفضل ممارسة رياضة اليوجا والسباحة.

- قالت رحمة زين للمراسلة: "أفهم أنك تمثلين حكومتك وسياساتك، التي تدعي أنها تدعم حرية التعبير وحرية الرأي، لكن أنتم تفهمون معنى الديمقراطية وفقا لما تريدون فقط، وتتعاملون مع المبادئ بما يتماشي مع مصالحكم فقط.. والآن نحن نرى نتائج احتلالكم، ونشاهد نتائج صهيونيتكم ونشاهد نتائج سوء تعبيركم عن العرب.. نشاهد تعاملكم غير الإنساني مع العرب ونظرتكم الدونية لهم".

وأضافت رحمة زين: "لا أريدك أن تحضري كاميراتك لأتحدث لكن أعطني إجابة لأسالتي.. أريد أن أعرف منك كإنسانة لماذا تفعلي هذا.. وحقيقة إنك لا تعرفين تأثير ما تفعلين هو الكارثة الفعلية".