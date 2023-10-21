دمث الخلق.. فاروق حسني ينعي اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية
كتب- محمد شاكر:
نعى الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.
وقال الفنان فاروق حسني عبر مواقع التواصل الاجتماعي: أنعي بمزيد من الحزن والأسى اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية، الذي عرفته رجلاً دمث الخلق نبيلاً صادقًا مخلصًا محبًا لعمله شغوفًا به فقدم جهودًا مثمرة في مسيرته، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويؤنسه برحابه ويلهم أسرته وأصدقاءه وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان.
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