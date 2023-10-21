من مواليد الشرقية.. 12 معلومة عن اللواء محمد أمين نصر بعد وفاته



كتب- محمد سامي:

توفي اليوم اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية إثر مروره بوعكة صحية خلال الفترة الماضية، وستشيع الجنازة بعد صلاة الظهر غدًا الأحد من مسجد المشير طنطاوي، والعزاء الإثنين بدار مناسبات مسجد المشير.

ويرصد مصراوي أبرز المعلومات عن اللواء محمد أمين مستشار الرئيس الجمهورية والتي جاءت كالتالي:-

- اسمه الكامل: محمد أمين إبراهيم عبدالنبي نصر.

- من مواليد قرية العزيزية مركز منيا القمح محافظ الشرقية.

- له 4 أشقاء منهم اللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ الأسبق والمهندس سالم نصر سكرتير عام محافظ الشرقية الأسبق، بالإضافة إلى 3 شقيقيات.

- لدية ولد وبنت.

- تم تعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون المالية في عام 2019.

- تخرج من الكلية الحربية وتدرج في الرتب العسكرية حتى درجة لواء.

- شغل منصب رئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة.

- شغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

- شغل أيضًا منصب أمين صندوق تحيا مصر منذ مارس 2021 وحتى وفاته.

- كان مشرفًا على بناء فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة العلمين.

- أثبت جدارته الإدارية، حيث نجح في توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لعملية تطوير وتحديث القوات المسلحة.

- توفي اليوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2023 بسبب مرض السرطان.