حدث في 8 ساعات| رسائل قمة "القاهرة للسلام".. ووفاة اللواء محمد أمين نصر

كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال مطار الأقصر الدولي، أولى رحلات شركة "إير كاريبيس" القادمة من فرنسا، فيما نعى رجال الأعمال نجيب ساويرس، اللواء محمد أمين نصر مساعد رئيس الجمهورية للشئون المالية، الذي توفي اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

لن نقبل بتصفية القضية.. نص بيان رئاسة الجمهورية في قمة القاهرة للسلام

أصدرت رئاسة الجمهورية، بيانًا صحفيًا، بعد انتهاء قمة القاهرة للسلام التي شارك فيها قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية.

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وفاة اللواء محمد أمين مستشار الرئيس للشؤون المالية

توفي اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، قبل قليل.

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أولى رحلات "إير كاريبيس" تصل مطار الأقصر قادمة من فرنسا

استقبل مطار الأقصر الدولي، اليوم السبت، أولى رحلات شركة "إير كاريبيس" من طراز إيرباص A350/900 قادمة من مطار Orly في دولة فرنسا وعلى متنها 287 راكبا بخط سير (أورلي - الأقصر - أورلي).

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10 إجراءات عاجلة من النقابات المهنية لمساندة الشعب الفلسطيني

أعلنت النقابات المهنية المصرية، خلال اجتماع دعت إليه نقابة الصحفيين، اليوم السبت، أنها تتابع عن كثب ما يجري بحق الشعب الفلسطيني من مجازر، وعمليات إبادة جماعية.

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نجيب ساويرس ينعى اللواء محمد أمين نصر: أعطى الكثير لمصر

نعى رجال الأعمال نجيب ساويرس، اللواء محمد أمين نصر مساعد رئيس الجمهورية للشئون المالية.

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لحظة دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح -صور وفيديو

بثت قناة إكسترا نيوز اللقطات الأولى لبدء عبور أول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

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18 رسالة من السيسي بـ"قمة القاهرة للسلام

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدَّة رسائل خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام التي عقدتها مصر صباح اليوم السبت.

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