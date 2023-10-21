قمة القاهرة للسلام.. برلماني: السيسي وجه رسالة حاسمة بحلول عاجلة للقضية الفلسطينية



كتب- سامح سيد:

أشاد الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية أمام قمة القاهرة للسلام؛ حيث بعث برسائل واضحة وحاسمة للمجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياته التاريخية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووضع حلول عاجلة للقضية الفلسطينية.



وقال الصالحي، في بيان له اليوم السبت، إنه يجب على العالم أن يتعامل جيدًا مع تأكيد الرئيس السيسي في كلمته، أننا أمام أزمة غير مسبوقة تتطلب الانتباه الكامل للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع؛ بما يهدد استقرار المنطقة ويهدد السلم والأمن الدوليين، وأن مصر دفعت ثمنًا هائلًا من أجل السلام في هذه المنطقة، وبادرت به عندما كان صوت الحرب هو الأعلى، وحافظت عليه وحدها عندما كان صوت المزايدات الجوفاء هو الأوحد، وبقيت شامخة الرأس تقود منطقتها نحو التعايش السلمي القائم على العدل.



ودعونا نوجه رسالة أمل لشعوب العالم بأن غدًا سيكون أفضل من اليوم مؤكداً أن كلمة الرئيس السيسي بقمة السلام بعثت برسالة واضحة للعالم كله بأن حل القضية الفلسطينية ليس في التهجير وإنما بالعدل وإحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وأكد الصالحي أن كلمة الرئيس السيسي أكدت ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وتوصيل المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، معتبرًا كلمة الرئيس السيسي بمثابة تعبير حقيقي وصادق عن إرادة الشعب المصري بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية، بأنه لا مجال لتصفية القضية الفلسطينية، وأنه لن يحدث على حساب مصر أبدًا، وكشفت للعالم مأساة الشعب الفلسطيني وما يعانيه من ويلات العدوان الإسرائيلي.



وقال الصالحي إن الرئيس السيسي كان حاسماً ضد أية محاولات خارجية مغرضة تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من بيوتهم؛ لأن ذلك الأمر يعني تصفية القضية الفلسطينية، مشيداً بجهود مصر في دفع تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002 ومساعيها لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الشاملة للشعب الفلسطيني، والتي تم الاتفاق عليها أن تكون بإشراف الأمم المتحدة.