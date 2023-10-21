مجدي الجلاد ينعى اللواء محمد أمين: فقدنا رمزاً كبيراً للتفاني في خدمة الوطن



(مصراوي):

نعى الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للإعلام، المالكة لمواقع (مصراوي، ويلا كورة، والكونسلتو، وشيفت)، اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، أمين صندوق تحيا مصر، الذي وافته المنية اليوم السبت.

وقال الجلاد: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص التعازي إلى أسرة اللواء محمد أمين، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وتوفي اليوم السبت اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ومن المقرر تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

وأضاف الجلاد "فقدت مصر رجلاً مخلصاً لوطنه، رصد حياته لخدمة بلاده والقوات المسلحة بشجاعة الأبطال، وكفاءة وإنكار للذات، في أوقات ومراحل صعبة، لقد كان أخي وصديقي اللواء محمد أمين رمزاً بارزاً من رموز مصر المخلصين والأوفياء، واليوم نودعه بمزيج من الحزن والألم والعرفان لما قدمه لأمته من عطاء حتى آخر لحظة في حياته"، واستطرد الجلاد "أتقدم بخالص العزاء والمواساة للدكتور عمرو محمد أمين والعائلة الكريمة والشعب المصري، داعيا الله عز وجل بتغمد الفقيد الغالي بوافر الرحمة والمغفرة".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 291 لسنة 2019 بتعيين محمد أمين إبراهيم عبد النبي نصر، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون المالية.