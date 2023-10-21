مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية.. برلماني يشيد بكلمة السيسي بقمة القاهرة للسلام

كتب- سامح سيد:

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي، اليوم، في افتتاح قمة السلام بالقاهرة التي دعت إليها مصر، جاءت معبرة عن إرادة الشعب المصري فردًا فردًا، وجاءت برؤية واضحة لا تقبل التأويل بأن الحل لما يجري في قطاع غزة، لا يجب أن يكون بتصفية القضية الفلسطينية بالتهجير القسري للفلسطينيين، وأنه لم ولن تسمح مصر بتصفية القضية الفلسطينية، وإنما يكون حل تلك القضية عن طريق السلام القائم على العدل وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

وأضاف الطماوي، في بيان له اليوم السبت، أن الرئيس أكد حل الدولتَين، وحذر من أن استمرار الوضع الحالي يهدد المنطقة والأمن والسلم الدوليَّين.

وأكد النائب أن الرئيس حدد آليات ومراحل للحل السريع؛ ألا وهي إدخال المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة والتهدئة للأعمال الجارية في فلسطين والعودة إلى المفاوضات التي تؤكد قيام دولة فلسطين المستقلة على أراضيها التاريخية.

وأضاف الطماوي، أن الرئيس السيسي أشار بوضوح إلى حجم التكلفة التي تحملتها مصر مقابل حفاظها ودعمها للسلام في المنطقة.

ونوه النائب بأنه ونواب مصر أكدوا بوضوح دعمهم ودعم جموع المصريين لكل الإجراءات والقرارات والمسارات التي يتخذها الرئيس لحماية الأمن القومي المصري ودعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة في أراضيه وفي العيش الآمن بسلام.