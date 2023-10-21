قامة كبيرة.. زاهي حواس ينعى مستشار الرئيس للشئون المالية
كتب- محمد شاكر
نعى الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر.
وأكد "حواس" أن الفقيد (رحمه الله) كان قامة وطنية ساهمت في خدمة الوطن، وكان واحدا من أخلص أبنائها، وقامة كبيرة أثبتت جدارة في المجال العسكري والإداري.
وقال حواس: أسأل الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان، ويسأل الله له واسع الرحمة والمغفرة.
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