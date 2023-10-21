أولى رحلات "إير كاريبيس" تصل مطار الأقصر قادمة من فرنسا
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كتب- محمد عبيد:
استقبل مطار الأقصر الدولي، اليوم السبت، أولى رحلات شركة "إير كاريبيس" من طراز إيرباص A350/900 قادمة من مطار Orly في دولة فرنسا وعلى متنها 287 راكبا بخط سير (أورلي - الأقصر - أورلي).
ومن المقرر أن يتم تسيير الشركة رحلة واحدة أسبوعيًا خلال الموسم الشتوي، في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية بالمطارات المصرية وفتح وجهات جديدة.
ومن جانبه، وجه الطيار أحمد منصور، رئيس الشركة المصرية للمطارات، بالترحيب بخط الطيران الجديد وتسهيل جميع إجراءات الوصول للسياح، واستقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتبع عالميا خلال افتتاح خطوط الطيران الجديدة.
وأصدر الطيار هشام فريد، مدير المطار، تعليماته لفريق العلاقات العامة والعمليات بالمطار باستقبال الركاب ومساعدتهم في سرعة إنهاء إجراءات الوصول وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.
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