إعلان

BBC

نجيب ساويرس ينعى اللواء محمد أمين نصر: أعطى الكثير لمصر

04:38 م السبت 21 أكتوبر 2023

نجيب ساويرس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مصراوي:

نعى رجال الأعمال نجيب ساويرس، اللواء محمد أمين نصر مساعد رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وقال ساويرس، في تويتة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "X": فقدنا إنسان محب لوطنه أعطى الكثير لمصر من جهد وعمل دؤوب بأمانة منقطعة النظير وحسم في القرار، دمث الخلق وقريب إلى قلبي.

وأضاف: خالص تعزياتي للأسرة الكريمة البقاء لله.. للأسف أنا في رحلة علاج مع والدتي في أمريكا.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الفقيد في جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، غدًا الأحد 22 أكتوبر، بعد صلاة الظهر، على أن يقام العزاء بعد غد، الإثنين 23 أكتوبر بقاعة السلام الرئيسية بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

سوق مصراوى

نجيب ساويرس اللواء محمد أمين نصر الشئون المالية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

.. 18 رسالة من السيسي بـ"قمة القاهرة للسلام"