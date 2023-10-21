نجيب ساويرس ينعى اللواء محمد أمين نصر: أعطى الكثير لمصر

كتب- مصراوي:

نعى رجال الأعمال نجيب ساويرس، اللواء محمد أمين نصر مساعد رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وقال ساويرس، في تويتة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "X": فقدنا إنسان محب لوطنه أعطى الكثير لمصر من جهد وعمل دؤوب بأمانة منقطعة النظير وحسم في القرار، دمث الخلق وقريب إلى قلبي.

وأضاف: خالص تعزياتي للأسرة الكريمة البقاء لله.. للأسف أنا في رحلة علاج مع والدتي في أمريكا.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الفقيد في جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، غدًا الأحد 22 أكتوبر، بعد صلاة الظهر، على أن يقام العزاء بعد غد، الإثنين 23 أكتوبر بقاعة السلام الرئيسية بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.