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موعد ومكان جنازة اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

04:33 م السبت 21 أكتوبر 2023

اللواء محمد أمين نصر

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كتب- محمد عبدالناصر:

نعى صندوق تحيا مصر ببالغ الحزن والأسى اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، ورمز من رموز مصر والمؤسسة العسكرية ورجالها المخلصين.

وأكد الصندوق أنه من المقرر أن يتم تشييع جثمان الفقيد في جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، غدًا الأحد 22 أكتوبر، بعد صلاة الظهر، على أن يقام العزاء بعد غد، الإثنين 23 أكتوبر بقاعة السلام الرئيسية بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

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محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية صندوق تحيا مصر مسجد المشير طنطاوي

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