نائب بـ "الشيوخ": فتح معبر رفح انتصار عظيم للدبلوماسية المصرية

كتب- نشأت علي:

أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فتح معبر رفح لمرور مساعدات الإغاثة إلى قطاع غزة، يعد انتصارًا عظيمًا للجهود الدبلوماسية المصرية لدعم الشعب الفلسطيني.

وقال البدري" في بيان السبت، إن فتح معبر رفح لدخول المساعدات للأشقاء في قطاع غزة يعد بداية حقيقية لانفراج الأزمة الفلسطينية التي سببها القصف الإسرائيلي على المدنيين العزل، مضيفًا أن المساعدات تساهم في حل مشكلات الغذاء والدواء والتي أثرت بشكل كبير على الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الدولة المصرية قامت بتحركات عديدة للعمل على وقف التصعيد في قطاع غزة ووقف الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدة أن مصر تعمل على تحقيق السلام ووقف التهدئة داخل القطاع.

وتابع أن قمة القاهرة للسلام التي تنطلق اليوم تعد حدثًا دوليًا مهمًا لتناول القضية الفلسطينية كما أن هذه القمة ستكون نقطة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية، كما أنها تعد خطوة عظيمة من الدولة المصرية لحشد الدول لدعم التحركات المصرية لمعالجة شاملة للقضية الفلسطينية.