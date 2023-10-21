برلماني: فتح معبر نجاح كبير للدبلوماسية المصرية

كتب- نشأت علي:

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن جهود الدبلوماسية المصرية نجحت في فتح معبر رفح لإدخال مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال "زين الدين"، في تصريحات صحفية السبت، إنه برغم التعنت الإسرائيلي والصمت الدولي المساند للاحتلال، إلا أن مصر وبفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والتواصل المستمر مع القيادات الدولية، تمكنت من إلزام الجانب الإسرائيلي من فتح المعبر لنقل المساعدات.

وأضاف أن فتح المعبر بداية انفراج الأزمة الفلسطينية، وحل مشكلات الغذاء والدواء والتي أثرت بشكل كبير على أهالي قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي الذي أثر على جزء كبير من القطاع.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن جهود الدولة المصرية مستمرة من أجل القضية الفلسطينية، ولحين حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت النائب محمد زين الدين، إلى أن قمة السلام التي تشهدها القاهرة اليوم بحضور عدد من قادة وزعماء العالم ستكون فرصة قوية في حل الأزمة الفلسطينية، وتفويت الفرصة على الجانب الإسرائيلي في التهجير القسري لأهالي قطاع غزة، ووقف عمليات القتل التي تستهدف المدنيين.

وتوقع النائب أن تشهد الأيام القليلة المقبلة مزيد من النجاحات المصرية في إنهاء الأزمة الفلسطينية، والحفاظ على حقوق الشعب لحين استرداد كامل أرضه.