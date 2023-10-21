حملة السيسي الانتخابية: عبور المساعدات لأهالي غزة يؤكد أن مصر هي عماد السلام

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كتب- محمد نصار:

أصدرت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بيانًا بشأن بدء فتح معبر رفح البري وإدخال جزء من المساعدات الإغاثية لأهالي قطاع غزة.

وقالت الحملة، في بيان، عبر صفحتها على فيس بوك، قبل قليل: بالتزامن مع مؤتمر القاهرة للسلام، دخول شاحنات الدعم الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري.

وأكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن عبور شاحنات الدعم الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة تضامنًا مع أشقائنا في غزة هو رسالة قوية مفادها أن مصر هي عماد السلام.

وأثنت الحملة على دور القيادة المصرية في دعم القضية الفلسطينية والتي على رأسها قمة القاهرة للسلام المٌنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة دولية واسعة من رؤساء وممثلي أكثر من 34 دولة ومنظمات دولية حتى الآن.