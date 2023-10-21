تخفيف الأحمال غير مقترن بالشتاء.. مصدر بـ"الكهرباء": قرار انتهاء الخطة من سلطة مجلس الوزراء

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قرار وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال غير مقترن ببدء قرب فصل الشتاء، وما يترتب عليه من تراجع في استهلاك الكهرباء مقارنةً بفصل الصيف، مؤكدًا أن الخطة جار العمل بها ولم يحدد وقت معين للإعلان عن وقفها نهائيًّا؛ إلا أن هناك مؤشرات إيجابية ممثلة في توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود والغاز الطبيعي اللازم لتشغيلها بالكامل.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن مركز التحكم القومي للكهرباء لم يتلقَّ أي تعليمات أو توجيهات بتحديد موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية التي أعلنها مجلس الوزراء، قائلًا: "القرار من سلطة مجلس الوزراء فقط".

وأوضح المصدر أن هناك تعليمات بألا يزيد الفصل على ساعة واحدة طوال اليوم، مشيرًا إلى أنه تم استثناء فصل التيار عن بعض المدارس والجامعات خلال أوقات الدراسة التي تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً عن المدارس التعليمية.

وأكد المصدر أن هناك استقرارًا في التغذية الكهربائية وانتظام محطات توليد وإنتاج الكهرباء في توفير القدرات الكهربائية المطلوبة من خلال التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية؛ لتوفير كميات الوقود والغاز الطبيعي اللازم لتوليد وإنتاج الكهرباء.