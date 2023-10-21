نقيب الصحفيين يقترح إنشاء حساب بنكي للنقابات المهنية لجمع التبرعات لغزة

كتب- إسلام لطفي:

نظم مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعًا مع ممثلي النقابات المهنية، اليوم السبت، من تنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة آلة الحرب الصهيونية.

وقال نقيب الصحفيين، خالد البلشي: سنتحرك كنقابات مهنية بناء على صيغة يتم الاتفاق عليها، من خلال العمل على توجيه دعم عيني ومادي وقانوني ولجنة لرصد الانتهاكات في ملف موحد.. والنقابات المهنية يجب أن يكون لها دور فعال في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

وأضاف: منذ اللحظة الأولى مع حجم الوحشية التي تمت من قبل الاحتلال، قد قررنا ألا نتوقف عند وقفة احتجاجية أو بيان ولكن يجب تطوير العمل إلى آليات دعم، وعليه قررنا ضرورة تنسيق الجهود بين النقابات المهنية.

وتابع: أنشأنا لجنة لرصد انتهاكات الإعلام الغربي الذي ارتكب جريمة بحق الشعب الفلسطيني، وانحاز بشكل سافر مع الاحتلال، ومن الممكن التكاتف فيها من قبل باقي النقابات.

واقترح إحياء حساب سابق أو إنشاء حساب مشترك لجمع التبرعات من قبل النقابات المهنية، كما اقترح تأسيس لجنة لدعم مواطني قطاع غزة بحيث يتم توجيه قافلة مشتركة، مطالبًا بتشكيل لجنة قانونية لرصد الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني أو بحق الصحفيين والإعلاميين بشكل خاص وكذلك بحق الاطباء.

واستطرد: تم استهداف الصحفيين ناقلي الحقيقة يمثل جريمة حرب، ولدينا حتى الآن ١٧ صحفي في غزة شهيد وصحفي في جنوب لبنان وعشرات المصابين و٥٠ مؤسسة إعلامية تم قصفها ومنازل صحفيين وحالات اختفاء، وأيضا هناك استهداف لمستشفيات واطباء.

ولفت إلى أن دولة الاحتلال لجأت لقانون جديد بحيث أن أي اعلام ينقل صورة مختلفة عن رؤيتها تعتبره إرهاب وتغلق الوسيلة الإعلامية.

وشدد على أن الجميع ضد التوطين أو التهجير لما في ذلك من مساس للأمن القومي المصري وايضا للقضية الفلسطينية.

وحضر اللقاء بعض النقباء المهنيين وأعضاء مجالس إدارات بعض النقابات، منهم: طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، وهشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين، ووفد من نقابة المهندسين والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء والدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين.