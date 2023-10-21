أين المساواة بين أرواح البشر؟.. السيسي: العالم يقف متفرجًا على عقاب أكثر من 2 مليون إنسان

كتب- محمد عمارة وأحمد السعداوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نلتقي في ظروف تمتحن إنسانيتنا قبل مصالحنا، وشعوب العالم كله تترقب موقفًا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، المنعقدة في العاصمة الإدارية، اليوم السبت؛ من أجل القضية الفلسطينية والوقف الفوري للاعتداءات الوحشية لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، أن مصر تدين قتل وترويع كل المدنيين.

ونوه السيسي بأن مصر تعبر عن دهشتها من أن يقف العالم متفرجًا على عقاب جماعي لأكثر من 2 مليون إنسان؛ أين المساواة بين أرواح البشر؟

وتابع الرئيس السيسي: إن مصر منذ اللحظة الأولى انخرطت في جهود مضنية لمساعدة الفلسطينيين، ولم تغلق معبر رفح.