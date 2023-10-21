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BBC

لحظة دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح -صور

10:38 ص السبت 21 أكتوبر 2023
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    لحظة عبور المساعدات عبر معبر رفح
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كتب- محمد نصار:

بثت قناة إكسترا نيوز اللقطات الأولى لبدء عبور أول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وكانت السفارة الأمريكية في إسرائيل، أعلنت أنه سيتم فتح معبر رفح‬ بين مصر‬ وقطاع غزة في العاشرة صباح اليوم.

وعملت مصر على مدار الساعات الماضية على تمهيد طريق دخول الشاحنات إلى غزة والذي تعرض للقصف من إسرائيل في الجانب الفلسطيني من المعبر.

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شاحنات المساعدات قطاع غزة معبر رفح

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