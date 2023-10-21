لحظة دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح -صور
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كتب- محمد نصار:
بثت قناة إكسترا نيوز اللقطات الأولى لبدء عبور أول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.
وكانت السفارة الأمريكية في إسرائيل، أعلنت أنه سيتم فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة في العاشرة صباح اليوم.
وعملت مصر على مدار الساعات الماضية على تمهيد طريق دخول الشاحنات إلى غزة والذي تعرض للقصف من إسرائيل في الجانب الفلسطيني من المعبر.
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