لحظة دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح -صور

كتب- محمد نصار:

بثت قناة إكسترا نيوز اللقطات الأولى لبدء عبور أول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وكانت السفارة الأمريكية في إسرائيل، أعلنت أنه سيتم فتح معبر رفح‬ بين مصر‬ وقطاع غزة في العاشرة صباح اليوم.

وعملت مصر على مدار الساعات الماضية على تمهيد طريق دخول الشاحنات إلى غزة والذي تعرض للقصف من إسرائيل في الجانب الفلسطيني من المعبر.