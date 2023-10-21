إعلان

BBC

فتح معبر رفح وبدء عبور شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة

10:23 ص السبت 21 أكتوبر 2023

معبر رفح

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

بدأ قبل قليل عبور أول شاحنات المساعدات المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بحسب ما بثته قناة إكسترا نيوز.

يأتي ذلك في إطار الاتفاق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على عبور المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.

وعملت الدولة المصرية خلال الساعات الماضية على تمهيد طريق دخول الشاحنات إلى غزة والذي تعرض للقصف من إسرائيل في الجانب الفلسطيني من المعبر.

سوق مصراوى

معبر رفح فتح معبر رفح شاحنات المساعدات قطاع غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لحظة دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح -صور
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

بعد موديز.. ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف مصر الائتماني إلى -B