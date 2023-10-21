تحت الدراسة.. "السياحة": السماح للسيدات دون 45 عامًا السفر دون محرم لأداء مناسك الحج
كتب- محمد أبو بكر:
قال محمد رحمي، عضو غرفة شركات السياحة، إنه يُدرس حاليًا السماح للسيدات دون 45 عامًا السفر للحج دون محرم، قبل إعلان الضوابط المنظمة لرحلات الحج 1445 هـ.
وأضاف "رحمي"، أن توزيع تأشيرات الحج للمصريين للموسم الجديد 1445 هـ، ستكون أفضل من العام السابق، الذي خصص فيه 16 ألف تأشيرة للحج السياحي.
وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى، أن إعلان الضوابط المنظمة لرحلات الحج 1445 هـ خلال الأسبوع القادم.
اقرأ أيضًا:
بـ 13 ألف جنيه.."عضو السياحة" يكشف لمصراوي حقيقة رحلات عمرة "الترانزيت"
أسعار الحج في 2024.. عضو "شركات السياحة" يكشف التفاصيل بعد التضخم
تبدأ من 150 ألف جنيه.. عضو الغرفة" يكشف أسعار الحج 2024 وموعد التأشيرات
عضو بالغرفة السياحية يكشف أعداد المعتمرين المتوقعين بنهاية الموسم
سوق مصراوى
-
أسعار أبرز سماعات الموبايل في الأسواقتفاصيل
-
أفضل أجهزة قياس ارتفاع ضغط الدم.. بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
أفضل هواتف ذكية من الفئة الاقتصادية بأقل من 3 آلاف جنيهتفاصيل
-
أحدث سماعات بلوتوث لاسلكية مقاومة للماء.. بأسعار تبدأ من 180 جنيهاتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 184 جنيها.. أقوي لابتوب للعمل والدراسة 2023تفاصيل
-
أفضل اكسسوارات عصرية لتجديد سيارتك بخصم حتى 41%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: