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تحت الدراسة.. "السياحة": السماح للسيدات دون 45 عامًا السفر دون محرم لأداء مناسك الحج

06:00 ص السبت 21 أكتوبر 2023

أرشيفية

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كتب- محمد أبو بكر:
قال محمد رحمي، عضو غرفة شركات السياحة، إنه يُدرس حاليًا السماح للسيدات دون 45 عامًا السفر للحج دون محرم، قبل إعلان الضوابط المنظمة لرحلات الحج 1445 هـ.

وأضاف "رحمي"، أن توزيع تأشيرات الحج للمصريين للموسم الجديد 1445 هـ، ستكون أفضل من العام السابق، الذي خصص فيه 16 ألف تأشيرة للحج السياحي.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى، أن إعلان الضوابط المنظمة لرحلات الحج 1445 هـ خلال الأسبوع القادم.

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محمد رحمي غرفة شركات السياحة الحج دون محرم حج السيدات

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