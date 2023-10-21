السياحة تكشف لمصراوي موعد إصدار ضوابط الحج للموسم الجديد

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد رحمي، عضو غرفة شركات السياحة عن موعد إصدار ضوابط الحج للموسم الجديد متوقعا أن تكون خلال الأسبوع المقبل وقرعة الحجاج خلال نصف نوفمبر.

وأضاف "رحمي" لـ "مصراوي"، أن أسعار رحلات الحج هذا العام، تتوقف وتختلف حسب اختلاف سعر العملة.

من جانبه، قال باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، إن وزارة السياحة والآثار، ستصدر الضوابط المنظمة لرحلات الحج خلال الأسبوع القادم، ليبدأ معها فتح باب تلقي طلبات الحجاج للموسم الجديد.

وأضاف "السيسي" لـ "مصراوي" في تصريحات خاصة، أن أسعار رحلات الحج هذا الموسم، سترتفع بنحو 5 إلى 10 % عن العام السابق، نتيجة التضخم.

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